A Dinamarca registou, até ao momento, 827 casos de infeção com Covid-19 e, hoje, decidiu fechar fronteiras a estrangeiros que não tenham uma justificação plausível para entrada no país.

Esta medida estará em vigor até 13 de abril e não afetará o tráfego de mercadorias.

Segundo noticia a agência espanhola Efe, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, justificou a medida drástica com o elevado número de casos detetados no país, com 5,5 milhões de habitantes.

A governante assinalou que outros países europeus têm adotado medidas semelhantes para conter a propagação do vírus.

A partir de hoje, os militares dinamarqueses estão a vigiar, de forma permanente, as fronteiras terrestres com Alemanha e Suécia, e os aeroportos reforçaram o controlo de pessoas que queiram entrar no país.