As diversas entidades que fazem parte da comissão reuniram-se para analisar o evoluir da pandemia de Covid-19 e manifestaram como principais preocupações a falta de controlo sanitário nas fronteiras e relativamente aos que se deslocam, tanto do estrangeiro como de outras zonas de Portugal, para as aldeias da região.

Desde o fecho das fronteiras, na segunda-feira, que o distrito de Bragança tem apenas um ponto de passagem na fronteira de Quintanilha, em Bragança, onde estão as forças de segurança, mas não é feito qualquer teste de saúde a quem entra no país.

“Estamos a receber gente de todo o lado, era importante que houvesse controlo e despistagem dos que podem trazer o vírus”, disse à Lusa o presidente da Comissão, Francisco Guimarães.

O distrito de Bragança tem vários outros pontos de fronteira fechados, mas a Proteção Civil tem conhecimento de casos que contornam as barreiras físicas colocadas nestes locais.

Para evitar estas situações, a Comissão pede ao Governo “vigilância permanente 24 horas nas fronteiras que se encontram fechadas”.