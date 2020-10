A iniciativa intitulada “Protesto Pela Liberdade: Estado de emergência não é Solução, é Repressão” reúne poucas pessoas e é organizada pelo movimento de cidadãos “Pela Liberdade, Pela Verdade”.

“Sejam quais forem as medidas decididas no conselho e antecipada que já foi a eventual aplicação do recolher obrigatório e/ou estado de emergência, este movimento de cidadãos repudia a atual política sanitária e o conjunto de decisões dela já decorrentes ou a providenciar para o futuro”, refere o movimento, em comunicado.

Para este grupo de cidadãos, um novo estado de emergência ou um eventual recolher obrigatório para legitimar medidas de contenção da pandemia “são formas excessivas e cerceadoras de liberdades, direitos e garantias fundamentais da população e que apenas podem contribuir para o caos económico das famílias”.

Conselho de Ministros está hoje reunido para decretar “ações imediatas” de controlo da pandemia, um dia depois de o primeiro-ministro ter recebido os partidos com assento parlamentar com vista a um consenso sobre estas decisões.