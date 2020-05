A descida para 6% da taxa de IVA nos espetáculos tauromáquicos, “em igualdade” com as restantes áreas culturais, é outra das propostas que está colocada em cima da mesa para a retoma da atividade tauromáquica, bem como a criação de um plano de segurança sanitário.

A ProToiro, através da Associação Portuguesa dos Empresários Tauromáquicos (APET), “garante que as praças de toiros têm capacidade de aplicar as medidas sanitárias” que o governo definiu para as salas de espetáculos.

Nesse sentido, recorda que “a quase totalidade” das praças são abertas e têm lugares marcados, “permitindo garantir” o distanciamento social, e que estes recintos “serão sempre” desinfetados antes de todos os espetáculos.

Além de garantirem que o público vai usar máscaras “obrigatoriamente”, a ProToiro esclarece que vão ser distribuídos desinfetantes “à porta” dos recintos taurinos e a temperatura será medida “assim que cada espetador chegar”.

“Todos os envolvidos no espetáculo serão testados ao covid-19, de acordo com as instruções da Direção-Geral da Saúde (DGS)”, lê-se no documento.

A Federação Portuguesa de Tauromaquia recorda ainda no comunicado que “touros e cavalos não são elementos de risco” à saúde pública.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.163 pessoas das 27.913 confirmadas como infetadas, e há 3.013 casos recuperados, de acordo com a DGS.