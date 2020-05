Nas Portas de Benfica, no limite entre os concelhos de Lisboa e da Amadora, foi montado um dispositivo policial, no âmbito da operação ‘Transição segura’, que solicita aos condutores que passam pelas duas rotundas do local, a cerca de 200 metros uma da outra, justificações para a sua circulação, conforme explicou à Lusa o comissário Sérgio Soares, no local.

“O grosso dos condutores tem justificação válida. No entanto, já foram mandados para trás alguns condutores, que são enviados novamente para o concelho da Amadora ou de Lisboa, consoante o local de onde venham. Ocupámos estas duas rotundas por ser um local estratégico e de limite de concelhos”, disse o comissário.

Os automobilistas que foram obrigados a retornar explicaram que iam fazer compras, justificação não incluída entre as razões legais de circulação para fora do concelho de residência.

“Podem fazer compras no concelho da área da residência e, nesse sentido, até às 23:59 do dia 03, não podem deslocar-se de um concelho para outro apenas para fazer compras. Até ao momento, essas foram as justificações dadas e que não foram acatadas pela PSP”, frisou o comissário.

A operação, que teve início pelas 10:00 de hoje e que se prolongará durante todo o fim de semana, está “a decorrer bem”, com cerca de 30 polícias a fiscalizar o trânsito nas duas rotundas, estando autorizados a deixar circular apenas “as exceções previstas no diploma legal”.

“As exceções são, nomeadamente, forças e serviços de segurança, profissionais de saúde, forças militarizadas, proteção civil, entre outras, bem como a população em geral que esteja a trabalhar e que consiga comprovar, através de declaração da entidade empregadora, que está a laborar e tem mesmo de circular entre concelhos”, enumerou o comissário.

Sónia Neto foi uma das condutoras interrogadas pela PSP no local, tendo explicado que iria levar o pai, pertencente a um grupo de risco e que não saía de casa desde que o período de confinamento se iniciou, a tratar de um assunto necessário.

“Só saio em caso de urgência, para ir trabalhar. Os meus pais estão sempre em casa e, quando saio, aproveito para fazer as compras necessárias, para eles se deslocarem o mínimo, são um grupo de risco pela idade, o meu pai é diabético também”, contou à Lusa.