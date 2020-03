Rui Rio foi o único líder partidário a falar aos jornalistas depois de participar numa sessão com apresentações técnicas sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e o presidente do parlamento, a par de especialistas.

"O apelo que faço é que os portugueses cumpram o que está determinado e que fiquem em casa. Estamos a ganhar ao vírus, mas estamos a ganhar à custa de dificuldades económicas enormes", afirmou.

Depois de ouvir as explicações técnicas na reunião, que foi “extraordinariamente útil”, o líder social-democrata disse que se os portugueses cumprirem as normas legais, “como têm estado a cumprir”, pode “talvez” ser possível “debelar o problema de saúde mais rápido do que se esperava”.

O que pode querer dizer que “o pico” é mais alto, morrem menos pessoas, “e isso é bom, claro”, admitiu.

Apontou, porém, um efeito lateral, que é “o prolongamento” da pandemia durante mais tempo, o que são más notícias para a economia do país.