Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, as medidas entram em vigor na segunda-feira.

O governador Wilson Witzel informou através de um vídeo que eventos e atividades suspensos, "que envolvam aglomeração de pessoas tais como eventos desportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, excursões em local aberto ou em local fechado" serão suspensos por 15 dias.

Witzel determinou também que as visitas às prisões estão suspensas.

As aulas estão suspensas por um período de 15 dias, prorrogável se necessário, enquanto na rede municipal a interrupção será por uma semana.

"O vírus se transmite muito rapidamente quando há aglomeração, e se evitarmos as aglomerações não teremos uma crise aguda, e poderemos assim ter condições para tratar aqueles que forem infectados".

Em São Paulo, festival Lollapalooza foi adiado

A edição brasileira do festival Lollapalooza, a ser realizada em São Paulo, de 3 a 5 de abril, foi adiada para dezembro, após autoridades de saúde brasileiras recomendarem a suspensão de eventos públicos devido ao coronavírus, informaram também nesta sexta-feira os organizadores do evento de música.

"A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários e parceiros e comunidades são a nossa prioridade. Nossos cabeças de cartaz Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott estão confirmados para as três datas remarcadas", informou a produtora Time For Fun, responsável pela organização do festival.

O Lollapalooza Brasil será realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, no mesmo local, o Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

As edições do Lollapalooza no Chile e na Argentina também foram remarcadas devido à pandemia de Covid-19.

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, existem 98 casos confirmados de Covid-19 no país, sem nenhuma morte e 1.485 casos suspeitos.

A maioria dos casos confirmados está concentrada nos estados de São Paulo (56) e Rio de Janeiro (16).

As autoridades temem que a pandemia chegue ao pico no Brasil nas próximas semanas.

Segundo uma contagem da AFP, o coronavírus infectou cerca de 131.500 pessoas em 116 países e matou 4.925 pessoas.