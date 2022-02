A Rússia registou hoje quase 204.000 novos casos de covid-19 enquanto a variante Ómicron do vírus continua a propagar-se no país, de acordo com dados do centro operacional de luta contra a pandemia.

No total, entre sexta-feira e hoje, foram registados 203.766 novos contágios na Rússia, onde houve 18.597 hospitalizações no último dia para a doença contagiosa, menos 3,55% do que no dia anterior. Em Moscovo, o epicentro da pandemia na Rússia, foram comunicados 14.336 novos casos no último dia, e em São Petersburgo 21.689. No país, 729 pessoas morreram nas últimas 24 horas com a doença da covid-19. Até agora, desde o início da pandemia, foram comunicados 13.935.560 casos e 339.542 mortes devido à doença da covid-19 em todo o país, embora os dados oficiais sobre o excesso de mortes sejam o dobro da contagem de mortes do centro de controlo da covid-19. A variante Ómicron do coronavírus está agora presente em 84 das 85 regiões da Rússia. O Kremlin excluiu até agora medidas drásticas como o confinamento ou o encerramento de setores económicos para lidar com a nova vaga de contágios. Segundo as autoridades de saúde, 81,5 milhões de russos receberam até agora a vacinação completa, que representa 61,9% da imunidade coletiva, ainda longe do objetivo de 80% fixado pelas autoridades.