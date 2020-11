“Temos surtos de covid-19 nos lares Paula Borba, CATI - Centro de Apoio à Terceira Idade, e Centro Paroquial da Anunciada, todos na cidade de Setúbal, e na Casa dos Avós do Arco Íris e Lar de Deus, em Azeitão”, disse José Luís Bucho, admitindo que, nas últimas horas, poderá ter havido alterações no número de pessoas infetadas.

De acordo com o responsável da Proteção Civil Municipal de Setúbal, no concelho também há casos exemplares, como o Lar da Quinta dos Mochos, em Azeitão, onde, até hoje, não foi detetado nenhum caso de infeção.

“Trata-se de um lar que tem 28 utentes e sete trabalhadores. Temos feito testes e, até ao momento, não foi detetado nenhum caso de infeção”, sublinhou.

Para dar resposta ao número crescente de doentes covid-19 na sua área de influência, o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) diz estar a proceder de acordo com o estipulado no Plano de Contingência, adiantando que tem “46 doentes internados com covid-19 em enfermaria e cinco na UCI [Unidade de Cuidados Intensivos]”.

Questionado pela agência Lusa, o CHS não esclareceu, no entanto, se estavam previstas ou se estavam a ser ponderadas algumas medidas para fazer face ao eventual aumento do número de pessoas infetadas com covid-19, nem sobre o eventual reforço do número de camas disponíveis para internamento e cuidados intensivos de doentes covid.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.635 pessoas dos 149.443 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.