“Até ao momento foram já identificados 93 casos associados, com idades maioritariamente compreendidas entre os 16 e 18 anos, não havendo até ao momento conhecimento de casos com sintomatologia grave”, contabiliza a ARSC.

O comunicado de imprensa refere que este número de infetados pelo vírus SARS-CoV-2 é “sobre o surto do passado fim de semana em participantes num encontro em espaço de diversão noturna do concelho de Coimbra.

“Tendo em conta as características deste surto, com grande transmissibilidade, a investigação prossegue ativamente com o objetivo de uma rigorosa monitorização dos casos e dos seus contacto, através do isolamento e da realização de testes de rastreio”, avisa.

Os casos começaram a ser detetados na terça-feira pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Mondego, que identificou jovens infetados "que frequentaram o mesmo evento num espaço de diversão noturna do concelho de Coimbra", disse a ARSC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Dada a atividade em questão, de grande proximidade e em espaço fechado com intensa interação durante várias horas, os casos iniciais geraram casos secundários, alguns estendendo-se a outros concelhos do distrito de Coimbra", acrescenta o documento.

Neste sentido, o Departamento de Saúde Pública e a Unidade de Saúde Pública do ACES Baixo Mondego “continuam a apelar ao cumprimento das regras e procedimentos para prevenção da infeção por SARS-Cov-2”, que provoca a covid-19.

Entre as regras a cumprir, o documento destaca “o distanciamento, a higienização das mãos, o uso de máscara e a realização de testes antes da participação em eventos e encontros familiares, os quais devem ocorrer em locais corretamente ventilados”.