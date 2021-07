Os 14 infetados são funcionários e utentes, alguns dos quais apresentam sintomas ligeiros e estão a recuperar ora na instituição, ora nos seus domicílios, no caso dos funcionários, afirmou à agência Lusa Rodrigo Marques, médico de saúde pública, a exercer funções na delegação de saúde pública de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa.

Todos os funcionários e utentes já tinham sido vacinados contra a covid-19.

Contudo, uma funcionária, a trabalhar na instituição há um mês e com apenas uma dose tomada da vacina, começou na semana passada a ter sintomas, fez teste e teve resultado positivo, explicou.

Nessa sequência, ainda na mesma semana, todos os utentes e funcionários foram testados, num universo de 21 pessoas.

Apesar de já terem sido testados uma segunda vez, os casos poderão vir a aumentar se quem está negativo vier a desenvolver sintomas, por serem considerados contactos de risco, explicou o responsável.

Desde o início da pandemia, Sobral de Monte Agraço contabiliza 1.036 casos confirmados de covid-19, dos quais 59 estão ativos, 957 recuperaram e 20 morreram, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo município.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.194 pessoas e foram registados 922.747 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.