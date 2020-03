Segundo fonte oficial da transportadora, “todos os voos estão sujeitos a autorizações”, sendo que se estas não forem concedidas podem mesmo ser cancelados.

Assim, a partir desta quarta-feira, a companhia aérea de bandeira irá apenas operar dois voos por semana entre Lisboa e Funchal, igual número de ligações entre a capital e Ponta Delgada e um voo semanal de Lisboa para a Terceira.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) informou na segunda-feira os seus associados de que a TAP, "devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de 'lay-off' os seus pilotos".

Num comunicado a que a Lusa teve acesso, depois da reunião com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da transportadora, a direção do SPAC diz aos associados que "a TAP informou que, devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de 'lay-off' os seus pilotos, sem concretizar as medidas, que ainda estão em análise".

"A TAP ficou de o fazer muito rapidamente", refere no mesmo comunicado.

De acordo com outras fontes sindicais, que também se reuniram com o Conselho de Administração, liderado por Miguel Frasquilho, e com a Comissão Executiva, encabeçada por Antonoaldo Neves, a TAP comprometeu-se a comunicar aos trabalhadores as medidas a adotar face ao impacto da covid-19 nos próximos dois dias.