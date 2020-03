De acordo com o canal de Paço de Arcos, que avançou com a notícia, serão abrangidas todas as categorias profissionais incluindo pilotos e pessoal de bordo.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) informou hoje os associados que a TAP, "devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de 'lay off' os seus pilotos".

Num comunicado a que a Lusa teve acesso, depois da reunião com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da transportadora, a direção do SPAC diz aos associados que "a TAP informou que, devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de 'lay off' os seus pilotos, sem concretizar as medidas, que ainda estão em análise".

"A TAP ficou de o fazer muito rapidamente", refere no mesmo comunicado.

De acordo com outras fontes sindicais, que também esta tarde se reuniram com o Conselho de Administração, liderado por Miguel Frasquilho, e com a Comissão Executiva, encabeçada por Antonoaldo Neves, a TAP comprometeu-se a comunicar aos trabalhadores as medidas a adotar face ao impacto da covid-19 nos próximos dois dias.

À Rádio Observador, Nuno Silva, dirigente do Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC), confirmou a notícia: "A reunião foi só para transmitir aos sindicatos que estão presentes na TAP que a empresa irá pedir o lay-off para os próximos três meses".

Ao SAPO24, fonte da transportadora referiu apenas que "nenhum trabalhador foi até ao momento informado ou notificado que passa ao regime de 'lay-off'".