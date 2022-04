O Governo não vai renovar o regime excecional e temporário que permite a comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) à Covid-19 nas farmácias e laboratórios aderentes, confirmou o Ministério da Saúde ao SAPO24.

O fim da comparticipação dos dois testes gratuitos por utente coincide com "a evolução positiva da situação epidemiológica" e com o alívio de medidas de combate à pandemia aprovado no último Conselho de Ministros.

"Face à evolução positiva da situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal e considerando a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, deixa de ser promovida a intensificação da realização de testes para deteção do SARS-CoV-2, razão pela qual a Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, que se encontra em vigor até ao próximo dia 30 de abril, não voltará a ser prorrogada", explica o Ministério de Marta Temido.

Com o fim da obrigação de apresentar um teste negativo em alguns locais, a maioria dos testes são feitos agora por quem apresenta sintomas da doença.

"Os cidadãos continuarão a ter acesso a testes gratuitos, nas circunstâncias previstas na Norma 019/2020, da Direção Geral da Saúde", acrescenta a resposta do Ministério da Saúde.

A portaria tinha sido atualizada no início de março, quando passou de quatro para dois os testes gratuitos por mês para cada cidadão.

Na altura, a portaria apontava a evolução da situação epidemiológica e o levantamento de várias medidas aplicadas no âmbito da pandemia, designadamente o fim da exigência de apresentação de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras, bem como da exigência de teste com resultado negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas.

A comparticipação na totalidade dos testes rápidos teve início a 1 de julho de 2021 e prolongou-se até ao final de setembro. O regime excecional e temporário foi reativado a 18 de novembro, sendo sempre renovado até agora.