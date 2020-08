“Já aconteceu uma coisa idêntica em Lisboa, no final de julho, com um concerto do The Legendary Tigerman, no Village Undergound, mas agora esta iniciativa em Évora junta vários espetáculos e diversos artistas, divididos por dois dias de programação”, realçou hoje à agência Lusa Manuel Chambel, da União Audiovisual.

Segundo o responsável, os concertos de Évora são “o maior evento promovido pela União Audiovisual", até ao momento.

A iniciativa, organizada também pela Câmara de Évora e pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António d’Aguiar, vai ter lugar na Arena D’Évora e, além do bilhete diário ter “um preço acessível” de cinco euros, cada pessoa do público é obrigada a levar um saco com bens essenciais não perecíveis.

“Nenhum dos artistas vai cobrar ‘cachet’, todos aceitaram fazer o espetáculo só com pagamento de despesas, porque o objetivo do evento é fazer uma mega-recolha de bens alimentares”, que serão depois entregues a “colegas do meio audiovisual e da Cultura que estão a passar por dificuldades”, destacou Manuel Chambel.

E essa é, precisamente, a ideia central que levou à criação deste grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual, que se reuniu no início da pandemia da covid-19.