O “distanciamento social”, o “encerramento dos espaços comuns durante a noite”, “a limitação da capacidade nestes locais durante o dia” e o “reforço do serviço de limpeza” são algumas das medidas.

O responsável acrescentou ainda que as residências académicas poderão, a certa altura, servir “numa fase mais alargada do plano de contingência de locais de apoio ao Serviço Nacional de Saúde”.

À Lusa, o responsável revelou também que a U.Porto optou por encerrar a maioria das cantinas, mantendo apenas a da Faculdade de Engenharia (FEUP) e da Faculdade de Letras (FLUP) em funcionamento ao almoço e jantar, em regime de ‘take-away’.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis e das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia da covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo já tinha suspendido as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e imposto restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também tinha anunciado o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.