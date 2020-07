"A Câmara Municipal de Vizela, com a anuência do Agrupamento de Escolas de Infias e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 1 e do Jardim de Infância de Torre Tagilde, decidiu encerrar aquele estabelecimento de ensino, suspendendo todas as atividades do ATL a decorrer naquela escola e que estavam a ser frequentadas por 10 crianças", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo a edilidade, "a situação já se encontra a ser acompanhada e monitorizada pelas autoridades de saúde, estando já a ser realizados testes de covid-19 a todos os envolvidos".

No comunicado, aquela câmara do distrito de Braga apela à população "para respeitar as recomendações das autoridades".

