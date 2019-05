“A parte pediátrica que está no exterior [do edifício principal do S. João] tem uma área de contentores e uma área de alvenaria. A partir de 30 de junho só ficará a funcionar a área de alvenaria, com o internamento pediátrico”, afirmou Filomena Cardoso, enfermeira diretora, membro da administração daquele centro hospitalar.

A responsável falava esta manhã, no âmbito de uma visita às instalações do serviço de oncologia pediátrica, localizadas no edifício principal do S. João, que a partir desta tarde acolhem as oito crianças com cancro.

“Este serviço de oncologia pediátrica, que vai permitir alocarmos dentro do edifício principal as crianças oncológicas que até agora estavam em contentores, é constituído por oito quartos individuais, todos eles com casa de banho privativa”, disse.

O serviço que acolhe as crianças com cancro integra oito médicos, 13 enfermeiros, seis assistentes operacionais, uma educadora de infância, entre outros profissionais.