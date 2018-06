A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o primeiro-ministro, António Costa, para um debate sobre a reforma do arrendamento que a líder centrista teve sob a sua tutela no anterior Governo.

"Como volta não volta eu sou alvo destas críticas diretas por parte do primeiro-ministro, sem a possibilidade de um debate franco, honesto e profundo sobre esta matéria, entendi convidar, desafiar, o primeiro-ministro e os órgãos de comunicação social a organizar um debate público sobre esta matéria", disse Assunção Cristas aos jornalistas no parlamento.

A presidente do CDS-PP questionou hoje o primeiro-ministro no debate quinzenal sobre os preços praticados na "renda acessível" e foi acusada por António Costa de ter provocado conscientemente, apesar dos avisos, uma "calamidade social" com a lei do arrendamento.

"Sobre habitação é melhor nem falarmos porque recordo-me bem o que, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fui ao seu gabinete, e o desprezo com que me recebeu a mim e à senhora deputada Helena Roseta, e ignorou tudo o que lhe dissemos que ia acontecer e a calamidade social que a senhora criou", afirmou António Costa.

Com o debate preparatório do Conselho Europeu ainda a decorrer, Assunção Cristas foi aos Passos Perdidos do parlamento falar à comunicação social para lançar o desafio a António Costa de um debate público.

"Para que eu e o primeiro-ministro possamos esclarecer, apresentar os dados, os factos e verificar que a dita calamidade pública a que o primeiro-ministro se refere, não existe, não aconteceu e, que, pelo contrário, há muitos sinais positivos desta reforma que é bom que sejam conhecidos e evidenciados", disse a presidente do CDS sobre os objetivos desse debate.

A líder do CDS disse saber "muito bem" o trabalho que fez e o contexto em que foi feito.

"Sei muito bem as alterações de circunstâncias que aconteceram no nosso país depois dessa reforma, também sei o trabalho que António Costa fez ou não fez enquanto presidente de Câmara na altura", declarou.