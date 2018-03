No novo spot publicitário da Meo, que começou a passar nas televisões esta sexta-feira, o craque da seleção portuguesa conversa com o robô Sophia sobre a Sofia, a nova box da Meo.

Ela ia preparada, tinha feito o trabalho de casa e sabia tudo sobre ele - “tu és o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol com mais fãs de todo o mundo. Ganhaste cinco Bolas de Ouro, dois prémios FIFA, marcaste 636 golos.”. Ele, como quem diz, Cristiano Ronaldo tinha que convencer a Sophia que a Sofia, a outra, não era um "holograma".

Sentados frente a frente, a primeira robô a ver reconhecida a cidadania no mundo respondeu ao desafio do melhor do mundo, replicou o “siiii” que o português que já é marca do português nas suas celebrações e ainda chamou, a palavras meias, vaidoso ao 7 do Real Madrid - “segunda a minha pesquisa tu também dás importância à imagem”.

A conversa faz parte do novo spot publicitário da Meo que começou a passar nas televisões esta sexta-feira sobre o lançamento da nova box da Meo, a sua Sofia, que apresenta como novidades o facto de ser portátil e funcionar por wi-fi.