A Croácia prepara-se para aderir ao euro e na passada semana organizou um concurso para definir que estética terá a moeda nacional. Depois de se saber quais os resultados da prova, vários internautas acusaram Stjepan Pranjkovic, o até então vencedor da competição, de ter replicado a fotografia de Iain H Leach, fotógrafo britânico, avança a agência Reuters.

Depois da agitação digital, o vencedor da competição comunicou na segunda-feira que iria retirar-se do concurso e devolver o prémio monetário que recebeu após terem sido levantadas suspeitas de plágio nas redes sociais. Stjepan classificou a situação como “uma atmosfera desagradável criada pelos média e redes sociais”.

Leach já se pronunciou. “Eu não faço intenções de processar ninguém. A decisão correta já foi tomada e para mim é o fim da história”, afirmou a uma emissora croata. Já o Banco Nacional da Croácia comunicou que fará uma nova análise aos designs nos próximos dias.

Masa Milovac, responsável pela Associação de Designers Croatas, acusou o Banco Central Croata de não incluir mais designers no processo de seleção. “Neste caso, o banco central cometeu um erro ao reservar para si o direito de lidar com uma situação para a qual não tinha competências”, conclui.

A ideia do concurso foi apresentar um logótipo que representasse simbolicamente a identidade da atual moeda – a kuna croata. A denominação desta moeda, que tem os dias contados, deriva do nome da marta — um mamífero carnívoro cujo aspeto é muito semelhante ao de uma doninha e é o animal nacional do país — em croata. “Kuna” faz referência à troca de peles destes animais durante a Idade Média, já que, à época, as peles de marta eram usadas como forma de pagamento.

Quanto ao design das outras moedas, na de dois euros figurará a representação geográfica da Croácia, e no bordo estarão gravadas palavras da Dubravka, obra do poeta nacional do século XVII Ivan Gundulić. Já nas de 50, 20 e 10 cêntimos, surge a figura do famoso engenheiro e inventor Nikola Tesla. Nas de cinco, dois e um cêntimos, estará uma letra do glagolítico, o mais antigo alfabeto eslavo que se conhece da história.

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, uma pesquisa feita pelo Eurobarómetro, que trata de realizar estudos de opinião na União Europeia, em 2021, mostrou que 61% dos croatas a apoiam a mudança para o euro. Todavia, há um receio generalizado de que a adoção da moeda possa levar à inflação.