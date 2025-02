"Estas operações devem ser realizadas em privado, com o máximo respeito ao falecido e aos enlutados", afirmou a Cruz Vermelha em comunicado.

"Fomos inequívocos: todas as libertações, tanto de vivos como de falecidos, devem ser realizadas com dignidade e privacidade", acrescentou.

O CICV facilita as trocas de reféns por prisioneiros entre o Hamas e Israel, no âmbito do atual acordo de cessar-fogo.

O Hamas entregou esta quinta os restos de quatro reféns a Israel, entre os quais afirmou estarem os dois filhos e a mãe da família Bibas, de origem argentina.

Mas, antes de devolvê-los, combatentes encapuzados e armados expuseram os caixões num palco em Khan Yunis, no extremo sul da Faixa de Gaza.

Atrás da estrutura, havia um grande painel com a imagem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentado como um vampiro sedento por sangue.

O Hamas anunciou em novembro de 2023 que Shiri Bibas e os filhos, Ariel e Kfir, de quatro anos e oito meses, respetivamente, na época do sequestro, tinham sido mortos num bombardeio israelita, mas Israel nunca confirmou essa informação.

Os três foram capturados no dia 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

O quarto refém, Oded Lifshitz, de 83 anos, também foi sequestrado nesse dia no kibutz de Nir Oz, perto do pequeno território palestiniano governado pelo Hamas.