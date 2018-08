Questionado pela agência Lusa, o presidente da União de Freguesias de A-dos-Cunhados/Maceira, Nuno Cosme, confirmou que, no início de agosto, recebeu uma informação oficial dos CTT a comunicar a decisão.

“Não estou satisfeito [com a decisão], mas desde que os CTT mantenham todos os serviços ate agora prestados já minimiza” os eventuais transtornos à população, afirmou o autarca.

O presidente da junta disse que já reuniu com responsáveis regionais dos CTT, a quem manifestou a preocupação de “manter toda a prestação de serviços que o atual posto tem hoje” e de quem obteve essa garantia.

Nuno Cosme alertou que se trata do posto da sede da segunda maior freguesia do concelho, onde residem mais de 10 mil pessoas, número que mais do que duplica no verão.