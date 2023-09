Três pessoas “pertenciam ao esquema de recrutamento dentro da ilha” e as restantes confessaram “ter aderido à operação por decisão individual e voluntária, em troca de residência no país eurasiático e de uma remuneração monetária substancial”.

As autoridades cubanas garantiram, com base em confissões dos detidos e na interceção de comunicações, que a rede era dirigida “desde o exterior” e que os organizadores procuravam “indivíduos com antecedentes criminais, provenientes de famílias disfuncionais”.

Embora não tenham sido revelados os alegados crimes pelos quais os detidos estão a ser investigados, o novo código penal estabelece “severas sanções para este tipo de crimes” que se enquadram entre o tráfico, o tráfico de seres humanos e a angariação para grupos mercenários, de acordo com o Cubadebate.

O portal de notícias acrescentou que o líder do departamento de supervisão da direção de processos penais da Procuradoria-Geral de Cuba, José Luis Reyes Blanco, explicou que “nas investigações será determinado o crime imputável a cada caso, em correspondência com as ações e a vontade dos envolvidos”.

A publicação acrescentou que “atualmente continuam as investigações sobre estes acontecimentos que são prejudiciais à segurança nacional, alheios aos valores do povo cubano”.

O governo de Cuba anunciou na segunda-feira o desmantelamento de uma rede de tráfico de pessoas, com sede na Rússia, que recrutava cubanos para lutar como mercenários na guerra na Ucrânia.

O Ministério do Interior “detetou e está a trabalhar para neutralizar e desmantelar uma rede de tráfico de seres humanos que opera a partir da Rússia para recrutar cidadãos cubanos aí radicados, incluindo alguns de Cuba”, referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da ilha, num comunicado.

“Cuba não faz parte do conflito armado na Ucrânia”, sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, assegurando que Cuba “está a agir e agirá energicamente” contra quem “participe em qualquer forma de tráfico de seres humanos com o objetivo de recrutamento (…) para que os cidadãos cubanos possam usar armas contra qualquer país”.

Neste sentido, sublinha-se que as autoridades da ilha “neutralizaram tentativas desta natureza e foram iniciados processos penais contra pessoas envolvidas nestas atividades”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodríguez, defendeu ainda que Cuba tem uma “posição histórica firme e clara contra” os grupos mercenários e desempenha “um papel ativo nas Nações Unidas em repúdio desta prática”.

O governo cubano e os meios de comunicação oficiais têm feito eco da retórica de Moscovo quando se referem à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas nas Nações Unidas optaram em várias ocasiões por se abster em vez de apoiar as posições do Kremlin.