Em comunicado, a AMN avisa que a agitação marítima, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 13 metros.

Por isso, a população é aconselhada a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para evitar ser surpreendida por uma onda.

A AMN sugere ainda o reforço da amarração e uma "vigilância apertada" das embarcações atracadas e fundeadas.

"Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", é outra das recomendações da Autoridade Marítima Nacional.

Sete distritos vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, a partir de hoje à noite e até meio da tarde de quinta-feira por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, a partir das 23:00 de hoje estarão sob aviso laranja os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

O aviso estende-se até às 16:00 de quinta-feira, baixando depois um nível, para amarelo, pelo menos até às 19:00 de sexta-feira.

A informação disponibilizada nos avisos do IPMA indica que estão previstas para estes distritos ondas de noroeste com cinco a seis metros e altura máxima até 11 metros.