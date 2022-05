O adolescente que abriu fogo esta terça-feira numa escola do ensino primário de Uvalde, no estado norte-americano do Texas, matando 19 crianças e dois adultos, já tinha iniciado o seu derradeiro percurso de violência em casa, onde atirou sobre a sua avó. As autoridades desconhecem as motivações do jovem.

EPA/AARON M. SPRECHER