Um simples desejo de gravidez transformou-se num sucesso global. A barra de chocolate artesanal criada por Sarah Hamouda e Yezen Alani, do atelier FIX Chocolatier, nos Emirados Árabes Unidos, rapidamente passou de especialidade local a fenómeno internacional graças às redes sociais — e agora pode até ser encontrada em prateleiras de supermercados, também em Portugal. Mas essas são imitações, conhecidas genericamente como "chocolate de Dubai".

Quanto ao original, a história começa em 2021, quando Hamouda, grávida, sentiu saudades dos sabores da infância — nomeadamente da sobremesa knafeh feita pela mãe. Com raízes árabes e britânicas, o casal quis criar um produto que refletisse essa fusão cultural. Em 2022, lançaram a barra no mercado, ainda enquanto mantinham os seus empregos corporativos a tempo inteiro.

Desde então, a empresa cresceu exponencialmente. Começaram por empregar uma única pessoa para tratar de cerca de seis ou sete encomendas por dia. Atualmente, contam com uma equipa de 50 colaboradores a processar cerca de 500 encomendas diariamente.

É "lisonjeiro" ver o produto ganhar tanta atenção mundial, disse Alani à BBC. Ainda assim, o co-fundador mostra-se frustrado com as réplicas: "É muito frustrante porque as pessoas estão a provar imitações que prejudicam a nossa marca".

Cada barra é feita à mão, com um processo minucioso que inclui cozedura, moldagem e seleção manual dos pistácios, explica o criador.

Apesar do sucesso, o casal admite que a jornada foi desafiante, especialmente enquanto criavam os dois filhos. "Houve momentos em que pensámos desistir, mas dissemos a nós próprios que continuaríamos enquanto conseguíssemos pagar a renda. Agora, não temos qualquer arrependimento."