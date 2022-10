A Rússia tomou formalmente a central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, que as forças de Moscovo ocupam há meses, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin e publicado nesta quarta-feira.

"O governo deve garantir que as instalações nucleares da central [...] sejam aceites como propriedade federal", diz o decreto, publicado dias antes de uma possível visita à Rússia do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi.