Nenhuma das partes, tanto a Ucrânia como os EUA, confirmou ou desmentiu esta informação, sendo que um dos alegados documentos, datado de 23 de fevereiro e marcado como 'Secreto', revela ao pormenor que, por exemplo, os sistemas de defesa aérea S-300, da era soviética, esgotariam até 2 de maio.

Já os sistemas de defesa Buk esgotariam e meados de abril, ao passo que as defesas aéreas que protegem as tropas ucranianas na linha da frente ficariam sem munições até 23 de maio, revela o New York Times.

O exército ucraniano não abordou em concreto esta possível fuga de informação, mas salientou as dificuldades em encontrar munições para os sistemas S-300 e Buk.

“Se perdermos a batalha pelos céus, as consequências para a Ucrânia serão muito graves”, disse o coronel Yuri Ihnat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, ao Wall Street Journal.

De acordo com alguns meios de comunicação dos EUA, as autoridades salientaram que a investigação estará apenas no início, sendo que os que a conduzem não descartaram a possibilidade de que elementos pró-Rússia estivessem por trás da fuga de informação.