Os ‘drones’ foram intercetados nas regiões ucranianas de Poltava, Cherkasy e Dnipropetrovsk (centro), Sumi e Kharkiv (nordeste), Chernigiv e Kiev (norte) e Kherson e Mykolaiv (sul).

Várias casas nas regiões de Kharkiv, Sumi e Cherkasy foram danificadas por fragmentos dos ‘drones’ intercetados.

De acordo com a força aérea ucraniana, os militares russos lançaram também 24 réplicas de ‘drones’ — dispositivos sem cargas explosivas, mais baratos e concebidos para confundir as defesas inimigas —, que caíram sem causar danos.

A Rússia tem atacado a Ucrânia todas as noites com ‘drones’ Shahed iranianos, com a intenção de esgotar as munições das defesas, identificar a sua localização e destruir as infraestruturas.

A Ucrânia tem intercetado frequentemente quase todos estes ‘drones’ e respondido com ataques semelhantes contra alvos localizados em território russo.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 – após o desmoronamento da União Soviética – e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.