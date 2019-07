Contudo, sublinhou, "é preciso adiantar mais um pouco na Torre 1 para poder avançar para a Torre 2".

Apesar de não estar definida nenhuma "data precisa", os trabalhos na Torre 2, aponta o administrador, devem avançar ainda este mês.

Em declarações à Lusa, no dia 07 de junho, Manuel Monteiro de Andrade, explicou que foi preciso finalizar o processo de retirada do amianto presente nos edifícios, nomeadamente na cobertura das torres.

À data, aquele responsável, adiantava ainda que a desmontagem nas torres 2 e 3 vai ser feita progressivamente, à medida que vão avançando os trabalhos na Torre 1, mantendo-se, se não surgir nenhum constrangimento adicional, o prazo de seis meses para a conclusão dos trabalhos.

O projeto imobiliário que prevê a construção, nos terrenos do Bairro do Aleixo, de sete blocos de habitação com quatro a cinco pisos, não deverá, contudo, avançar antes de 2021, uma vez que a reurbanização dos terrenos do Bairro do Aleixo tinha como condição prévia a conclusão da construção de todas as habitações sociais a entregar à autarquia.

Entre elas estão os projetos da Rua das Musas e da Rua Mouzinho da Silveira, já concluído; as habitações da Travessa de Salgueiros, já em obra; da Rua das Eirinhas, cujo concurso vai ser agora lançado e ainda as habitações do Bairro do Leal para onde estão estimados 66 fogos cujo projeto está ainda a ser preparado pela autarquia.

O projeto inicial prevê a construção, nos terrenos do bairro, de sete blocos de habitação de luxo com quatro a cinco pisos, bem como de um edifício comercial de proximidade. Projeto este que, segundo a FundBox, não sofreu, até à data, quaisquer alterações.

A 25 junho de 2015, aquando do anúncio de entrada da Mota Engil como acionista no Fundo do Aleixo, a Câmara do Porto admitia, contudo, numa nota à imprensa, que o empreendimento seria adequado ao Plano Diretor Municipal (PDM), "perdendo dimensão".