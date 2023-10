Thunberg, apesar de ter sido detida ontem, foi, entretanto, libertada sob fiança e o julgamento está marcado para o dia 15 de novembro.

Segundo o canal britânico, no local do protesto, Thunberg terá dito que: “Por trás destas portas fechadas na conferência do petróleo e do dinheiro, políticos covardes estão a fazer acordos e compromissos com lobistas de indústrias destrutivas – a indústria dos combustíveis fósseis".

Acrescentou ainda que "as pessoas de todo o mundo estão a sofrer e a morrer devido às consequências da crise climática causada por estas indústrias às quais permitimos reunir-se com os nossos políticos e que tem acesso privilegiado a eles”.