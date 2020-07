Já quanto à escolha do PS do ex-líder parlamentar do PS Francisco Assis para presidir ao Conselho Económico e Social (CES), o deputado do Chega admitiu algo que “é raro”: concordar com o Bloco de Esquerda.

Ventura disse concordar com Catarina Martins e afirmou que “o agrado” de Rui Rio com a escolha de Assis “só se compreende” porque Assis Assis “é um dos grandes defensores do bloco central”, os entendimentos entre os dois maiores partidos, PS e PSD.

Questionado pelos jornalistas, o deputado afirmou que já está em exclusividade de funções no parlamento, tendo já deixado as funções que tinha na Finpartner, uma empresa de consultadoria e aconselhamento fiscal.