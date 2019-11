Na perspetiva do BE, “até ao momento, as tentativas de esclarecimento por parte do Governo e por parte das Infraestruturas de Portugal não oferecem garantia relativamente às obras prioritárias do Ferrovia 2020”.

“Os atrasos e adiamentos das obras sucedem-se de Norte a Sul do país, existindo casos de intervenções que já só vão ficar concluídas depois do mandato deste Governo, o que contrasta com a posição pública que o executivo tem vindo a demonstrar sobre a prioridade na execução deste plano e a afirmação da importância da Ferrovia como setor estratégico do país”, criticou o Bloco.

Por seu turno, o PSD requereu que o presidente da Infraestruturas de Portugal seja ouvido, também com urgência, na Assembleia da República a propósito desta questão.

“Apesar de todas promessas e anúncios sistematicamente feitos pelo primeiro-ministro e pelo partido socialista, de milhares de milhões de euros para a ferrovia e material circulante, reiterados já no arranque desta legislatura pelo mesmo primeiro-ministro e pelo seu Governo, a realidade continua a ser preocupante com as notícias a apontarem para as supressões e atrasos nas ligações ferroviárias, ou para os enormes atrasos na concretização das obras ferroviárias prometidas”, condena o PSD no texto do requerimento enviado à agência Lusa.

Também aprovado na reunião de hoje da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação foi o requerimento apresentado pelo PAN para audição do ministro das Infraestruturas e Habitação “acerca da utilização de contentores para a habitação dos trabalhadores temporários das explorações agrícolas inseridas no Perímetro de Rega do Mira”.