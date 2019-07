A circulação na Linha C do Metro do Porto vai manter-se encerrada até às 06:00 de quarta-feira dada a necessidade de os trabalhos de recuperação da catenária se prolongarem durante a noite, informou a empresa.

A circulação na linha C do Metro do Porto entre o Parque Maia e Mandim, devido à queda de cabos elétricos, foi hoje interrompida cerca das 17:32.

“Devido ao mau estado da catenária que ficou danificada em consequência do abalroamento de um camião, na Maia, vai ser necessário prolongar os trabalhos de reparação ao longo da noite e para lá do período da operação”, anunciou a Metro do Porto.

Na mesma comunicação, a fonte adiantou que “quarta-feira, a partir das 06:00, a Linha Verde C retomará o funcionamento normal e integral”.

“Até lá e durante esta tarde e noite, está disponível um serviço de transportes alternativos, em autocarros, que liga as estações do Metro do Parque Maia e de Mandim, bem como aquelas que se encontram sem qualquer serviço, as do Fórum da Maia e da Zona Industrial”, informa ainda a empresa.

(Notícia atualizada às 20h08)