Durante uma visita do presidente da Câmara de Loures, Ana dos Santos Sousa, que também se encontra desalojada, interpelou o autarca, no sentido de exigir uma solução habitacional, uma vez que “não sobrou nada” da casa onde vivia no antigo paiol.

“Queremos ajuda, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa nos ajudem nesta situação. A situação está terrível, ajudem-nos por favor”, apelou.

Segundo o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber o autarca e alguns dos desalojados, na próxima segunda-feira, notícia que trouxe a esperança às famílias.

Vindo de São Tomé e Príncipe, João Fernandes, estava a ocupar, desde há sete anos, as instalações do antigo paiol, onde vivia com a mulher e as duas filhas.

Antes do incêndio, a família tinha a esperança de lhe ser atribuída uma casa, porque “a Segurança Social foi lá ao bairro, registou o pessoal que estava lá e numerou as casas”.

“Havia essa esperança, que vão legalizar-nos e dar-nos uma casa”, contou, explicando que não tem dinheiro para arrendar.

A pernoitar no ginásio do quartel dos bombeiros, João Fernandes disse que as noites são “atormentadas com passarinhos na cabeça como quem estivesse debaixo de um aqueduto”, já que há ninhos em todos dos cantos da cobertura do ginásio.

“Vamos esperar, não sabemos o que senhor Presidente nos vai dizer, por isso temos esperança que possa fazer alguma coisa pela gente. Se o senhor tem um projeto para tirar mendigos da rua, o senhor não quer que mais alguém se transforme em mendigo”, disse à Lusa João Fernandes, referindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa, que “não é só de Portugal, é de São Tomé, é de Cabo Verde, é do mundo”.

“O senhor Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente do mundo”, reforçou.

Sentada sobre o colchão, onde dorme no ginásio, Carla da Luz assume que “nem devia estar” nesta situação, explicando que é doente e tem um aparelho no coração.

“Estou aqui por uma questão de abrigo, a gente não tem onde dormir, a gente também não pode dormir na rua ao ar livre. Estamos aqui à espera”, indicou, reclamando uma casa para poder “sair deste chão” do ginásio.

“Qualquer dia o meu aparelho para aqui e encontram-me morta. Estão à espera que a gente morra primeiro para depois fazerem alguma coisa pela gente”, contestou Carla da Luz.