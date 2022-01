"Na sequência de uma investigação já concluída, que correu termos na Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, e em articulação com a Unidade de Cooperação Internacional (Unidade Nacional Europol) e com as Autoridades Espanholas, foi detido no dia de ontem, em Salamanca – Espanha, um cidadão português, autor de vários roubos, com arma de fogo, a carrinhas de transporte de valores", informou a PJ em comunicado enviado às redações.

Os roubos "remontam aos anos de 2006 e 2007, em que um grupo de cinco indivíduos protagonizou, pelo menos, 14 assaltos a carrinhas de transporte de valores, nas zonas de Guimarães, Paredes, Felgueiras e Cabeceiras de Basto, utilizando, para além de armas de fogo de grande calibre, picaretas para partirem os vidros, à prova de bala, das carrinhas".

Quanto ao homem detido, de 41 anos, é referido que estava "fugido, desde 2013, após ter sido colocado em liberdade por ter esgotado o prazo de prisão preventiva". Localizado em Salamanca, usava "documentos de identificação falsos, tendo sido detido pelas autoridades espanholas no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu".

"Foi condenado, em dois processos, pelos crimes de associação criminosa, roubo agravado e detenção de arma ilegal, a penas de três e de doze anos de prisão e vai ser presente ao Tribunal - Audiência Nacional, em Madrid, tendo em vista a sua extradição para Portugal, para cumprimento de pena", diz ainda a PJ.