Em comunicado, a Polícia Judiciária indica que "procedeu à identificação e detenção fora de flagrante delito, do presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal ocorridos no passado dia 17 de julho (três) e 18 de setembro (um), na freguesia das Talhadas, concelho de Sever do Vouga".

O suspeito, de 47 anos, ateava "chama direta para dar início ao incêndio em zonas de vegetação rasteira, junto a extensa mancha florestal, existindo ainda várias habitações e instalações industriais e agrícolas nas proximidades".

"Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação, atuando o suspeito num quadro de grave dependência alcoólica", acrescenta a PJ.

Agora, o detido será presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido.

A PJ aumentou o ritmo de detenções de suspeitos por incêndio florestal nesta última semana, em que dispararam os números de fogos e de área ardida.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 124 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam mais de 116 mil hectares, 93% da área ardida em todo o território nacional.