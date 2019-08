As duas vítimas, tio e sobrinha, foram baleadas na sequência de um assalto a uma residência, na localidade do Sobral, no concelho da Lourinhã.

Na ocasião, fonte da GNR explicou à Lusa que esta situação terá começado com um roubo, na residência do homem.

“Entraram e roubaram dinheiro, uma arma de fogo e uma viatura, na qual obrigaram as vítimas a entrar”, descreveu.

Depois, as vítimas foram obrigadas a entrar na viatura de uma delas e foram transportadas para locais diferentes.

Ambas as vítimas foram encontradas na freguesia de São Bartolomeu dos Galegos, no mesmo concelho, o homem no meio de um eucaliptal e a mulher junto a uma capela, esclareceu fonte da GNR.

Ambos apresentavam ferimentos de balas e foram transportados para hospitais em Lisboa: a mulher para Santa Maria e o homem para São José.

A mulher encontrava-se de pés e mãos amarrados e foi vítima de violação.