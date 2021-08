“Os incêndios de Manavgat e Gündogmus [na província da Antalya] estão sob controlo. Os trabalhos de consolidação continuam. Dou os parabéns aos heróis da floresta que lutaram durante vários dias com grandes sacrifícios”, escreveu o ministro das Florestas e Agricultura turco, Bekir Pakdemirli, na rede social Twitter.

No incêndio de Manavgat, a cerca de 60 quilómetros da capital da província de Antalya, um popular destino turístico na costa mediterrânea, sete pessoas perderam a vida nos primeiros dias, incluindo dois bombeiros, cujo veículo foi cercado por chamas.

A oitava pessoa morreu enquanto fazia trabalho voluntário na província de Mugla, na costa do Mar Egeu, onde ainda existem sete focos ativos, segundo dados oficiais divulgados hoje.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje à imprensa, que nos últimos dez dias, ocorreram 208 focos de incêndio no país, dos quais 196 já foram extintos, tendo prometido plantar 252 milhões de árvores até o final do ano para reflorestar as áreas queimadas.