A União Europeia deve ter um exército próprio?

Não.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

Anda toda a gente muito ocupada e muito preocupada com os cargos e pouco com a política, por isso é que é difícil.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Primeira coisa que fiz quando cheguei a Estrasburgo foi almoçar [riso].

Descreva a última vez que se irritou.

A última vez que me irritei... Não me lembro. Não me lembro mesmo.

Tem alguma comida de conforto?

Feijoada.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Depende. Depende de muita coisa. Se calhar, as pessoas que jogam no Euromilhões e a quem saiu um jackpot, não fizeram mal a ninguém, coitadas. Agora, penso que numa sociedade ideal o dinheiro tem de estar muito mais bem repartido do que está atualmente. Mas pode haver pessoas que o tenham sem terem feito mal a ninguém, também acredito nisso.

Afinal, da esquerda à direita, os deputados europeus não são tão diferentes como poderíamos pensar. A maioria acredita mesmo que não pagamos demasiados impostos, é contra um exército europeu, prefere os EUA à China, admite irritar-se com facilidade e é bom garfo. Ainda assim, há diferenças. Estas foram as respostas de Marisa Matias, mas a eurodeputada do BE não foi a única a responder. Saiba mais aqui.