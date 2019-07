A União Europeia deve ter um exército próprio?

A União Europeia não deve ter o seu próprio exército. A União Europeia deve salvaguardar e privilegiar a parceria dos diferentes países com a NATO, que tem garantido a paz seguramente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por isso, o que defendo é que cada Estado tenha o seu exército, que é uma manifestação e uma parcela de soberania clássica, integrado, no caso português, na NATO, e contribuindo aí com o seu esforço.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

O presidente não manda nisto tudo, mas os presidentes mandam muito. Mandam muito no Conselho, na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu. Com bem se vê, na geopolítica europeia não se resume tudo a uma instituição ou a um projeto, resume-se, maioritariamente, acredito, a nacionalidades e a interesses estratégicos. E a vontade de cada país é fazer prevalecer a sua nacionalidade e o seu interesse estratégico.

Normalmente os alemães não gostam de ver os franceses a mandar. Normalmente os franceses não gostam de ver os alemães a mandar. Antes, uns e outros não gostavam de ver os ingleses a mandar. E assim se justifica que, às vezes, representantes de países mais pequenos, sem grande expressão, acabem mandando, e nisso a União Europeia acabe também muitas vezes mais fraca, porque as escolhas não são as dos protagonistas ideais.

O que aqui se percebe, no caso, neste momento, neste dia, desde logo - porque se está a votar a presidência para o Parlamento Europeu - é como, além do mais, os diferentes países e a União não aprendem com os erros e, quando o Brexit ainda é uma possibilidade, na primeira escolha possível, na sequência e na pendência do processo, a fragilidade acontece, a desagregação institucional mostra-se e as escolhas são muitas vezes um pouco bizarras. Mas, enfim, a política europeia também é como é e justifica muito o estado atual dos tempos.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

A primeira coisa que fiz quando cheguei a Estrasburgo foi saber onde era o meu gabinete, porque tinha sido alterado. E, em segundo lugar, saber onde estavam as minhas coisas, que até hoje não apareceram e estarão guardadas em caixas algures aqui neste edifício.

Descreva a última vez que se irritou.

A última vez que me irritei?... Eu tenho irritação fáceis, mas rápidas, digamos. A última vez que me irritei, assim verdadeiramente, sentindo... Olhe, eu diria que talvez com a forma miserável como um dito consórcio de jornalistas aqui em Bruxelas se permitiu, em plena campanha eleitoral, fazer um ranking martelado de influência, onde, entre outras coisas, achou normal dar pontos de avanço a quem era eurodeputado socialista pelo facto de pertencer ao partido que está no governo.

Ora, esta forma institucional de elaborar notícias falsas, influenciando resultados nas urnas, em plena campanha eleitoral, dando vantagem a alguns, que por acaso são socialistas - mas deve ser só por acaso -, deixou-me manifestamente irritado. Porque é muito bonito nos discursos, todos, nomeadamente alguma comunicação social - e Portugal tem extraordinária comunicação social, desde logo na Assembleia da República - dizer-se isenta e disposta a combater as fake news e no fim acabar por ser o protagonista dessas fake news, quando a liberdade e a democracia deviam imperar nas urnas.

Eu, que fui vítima dessas fake news, manifestamente, nesse momento irritei-me. E acho que a comunicação social, pouca, que se prestou a este papel, devia aprender nisto o exato oposto do que é o código deontológico, que conheço bem porque, como advogado, já defendi jornalistas e já defendi lesados, sei exatamente do que falo.

Tem alguma comida de conforto?

Tenho, o bacalhau. De qualquer forma, o que é uma escolha muito portuguesa e nada imaginativa, mas seguramente dos meus pratos favoritos.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Se for pelo trabalho, manifestamente. Eu, que acredito na distinção pelo mérito, se alguém justificar na diferença e nesse mérito um muito melhor rendimento, naturalmente que sim. Se alguém, por exemplo, salva vidas, se alguém encontra uma inovação extraordinariamente tecnológica que melhora a vida de todos, se alguém é um grande empresário, um grande comerciante, um grande trabalhador, manifestamente que sim.

Se alguém tem a sorte de ganhar o Euromilhões, porventura também, embora aí o sentido de justiça não seja tão grande. Acredito na distinção pelo mérito e não vejo nenhuma desvantagem em quem tem dinheiro, preocupa-me é quem não tem. Infelizmente, há demasiadas pessoas neste planeta que têm muito pouco e algumas que não têm nenhum.

