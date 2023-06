As autoridades ucranianas revelaram que 16 pessoas morreram e 31 desapareceram, nas inundações provocadas pela destruição de uma barragem de Kakhovka, no rio Dniepre, na semana passada, no mesmo dia em que a Rússia anunciou 29 mortos.

"Dezasseis pessoas morreram: 14 na região de Kherson e duas na região de Mykolaiv. 31 pessoas continuam desaparecidas", afirmou hoje o ministro do Interior ucraniano, citado pela Agência France Presse. Hoje, o chefe da ocupação russa na região de Kherson, Andrei Alekseyenko, elevou para 29 o número de mortos das inundações em áreas que controla no sul da Ucrânia. Um anterior relatório divulgado pelas autoridades russas reportava 17 mortos. A Ucrânia e a Rússia acusam-se mutuamente da destruição da barragem de Kakhovka, em 06 de junho, construída no rio Dniepre na década de 1950. Centenas de quilómetros quadrados a jusante foram inundados, forçando a retirada de milhares de moradores e aumentando o receio de um desastre humanitário e ambiental. A barragem foi capturada pelas forças russas pouco depois de terem invadido a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Posteriormente, a Ucrânia recuperou a cidade de Kherson, na margem direita do Dniepre, mas a sul, na margem esquerda do rio, o controlo continua nas mãos das tropas russas. A Ucrânia acusou as forças russas de terem destruído a barragem para travar uma contraofensiva e a Rússia atribuiu o incidente a bombardeamentos ucranianos. Nenhuma fonte independente conseguiu ainda dizer o que causou o rebentamento da barragem, que se encontra na zona ocupada pela Rússia.