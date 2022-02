A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira, num comunicado enviado às redações, a recomendação da "vacinação com doses de reforço em pessoas com imunossupressão grave [a partir dos 16 anos], que receberam uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário, com o objetivo de aumentar a proteção desta população contra a COVID-19".

O objetivo desta quarta dose é "possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral".

"Os dados referenciados nos Resumos das Características das vacinas aprovadas indicam que a eficácia das vacinas pode ser inferior em pessoas com condições de imunossupressão. Por isso, a dose adicional é recomendada, como parte do esquema primário, para pessoas que podem não ter alcançado o nível de proteção. Embora, nos ensaios clínicos iniciais, os dados sobre a eficácia, a segurança e a imunogenicidade das vacinas fossem muito limitados para esta população, a evolução do conhecimento científico sugere que a administração de uma dose adicional potencia a resposta imunológica contra a COVID-19", explica a DGS.

Na nota que acompanha o anúncio de revisão da Norma 002/2021, relativa à campanha de vacinação contra à Covid-19, é ainda referido que "em situações clinicamente fundamentadas, o médico pode referenciar uma pessoa para vacinação com uma dose adicional".

Hoje, na reunião semanal da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), foi referido que é necessário esperar por resultados de ensaios clínicos que mostrem o impacto de uma quarta dose de vacina com base na tecnologia de ARN mensageiro (ARNm) na resposta de imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença.

Os dados irão surgir tanto em ensaios clínicos como na vida real, pela proteção obtida nas campanhas de vacinação, mas no caso das pessoas com um sistema imune gravemente debilitado, a EMA já recomenda que se considere uma quarta dose porque é equivalente à terceira dose que se dá à população em geral.