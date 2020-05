"O país está mais pronto agora e precisa de iniciar a reativação faseada da sua vida económica, da sua vida social. Esse sucesso continua a depender, essencialmente, de nós. Sendo hoje o Dia do Trabalhador merece uma especial referência ao esforço de todos aqueles que garantiram o funcionamento do país nesta fase, particularmente difícil e dura, desde logo os profissionais de saúde. Compete-nos a todos preparar as condições sanitárias para os que vão regressar ao local de trabalho com as maiores condições de segurança possíveis. E uma vez mais: apelar ao dever cívico de recolhimento e o apelo ao cumprimento das regras que para cada área vão sendo definidas e divulgadas", começou por dizer a ministra da Saúde na habitual conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde.

“Relativamente ao incumprimento de recomendações da Direção-Geral da Saúde, mantêm-se com o contexto próprio de desobediência a uma autoridade. É importante perceber que já havia este recurso específico antes de existir um estado de emergência ou de calamidade. As autoridades de saúde tem um poder de autoridade que tem de ser respeitado”, frisou Marta Temido na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica do país.

Marta Temido disse ainda que "não se espera que na segunda-feira os portugueses saiam à rua como se não estivéssemos debaixo de uma crise epidémica", reforçando assim a necessidade de se cumprir as indicações das forças de segurança, numa alusão a algum relaxamento das medidas de restrição à circulação que acontece a partir de segunda-feira.

Marta Temido observou que o Conselho de Ministros optou por determinar o recolhimento domiciliário como um “dever cívico”, em vez de um dever geral, como acontecia durante o estado de emergência.

Para a governante, tal significa que “o apelo do Conselho de Ministros é que as pessoas continuem a abster-se de circular, permanecendo no domicílio exceto para as pequenas deslocações já antes autorizadas”.

Risco de transmissibilidade do vírus foi de 0,92% nos últimos cinco dias

“Nos últimos cinco dias, da análise realizada entre 23 e 27 de abril, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado, medido em função do tempo, o conhecido Rt, foi de 0,92%, com uma variação muito ligeira entre regiões”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Exatamente com a taxa de contágio de 0,92% estão as região Norte e Lisboa e Vale do Tejo, adiantou a ministra da Saúde, referindo que “um pouco abaixo” desse valor está a região Centro.

Ministra diz que governo espera "garantir o abastecimento constante de equipamentos de proteção individual”

“A nossa expetativa é conseguirmos garantir o abastecimento constante de equipamentos de proteção individual”, disse Marta Temido na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

De acordo com a ministra, “algumas grandes superfícies têm já máscaras comunitárias disponíveis” e algumas farmácias “têm, na porta, indicação de terem máscaras e gel”.

“Relativamente à disponibilidade no mercado, de equipamentos de proteção [para a comunidade], temos feito todos os esforços, quer através da importação, quer da produção nacional”, observou.

Os transportes públicos terão de circular, a partir de segunda-feira, com a lotação máxima de dois terços da sua capacidade e os utentes terão de obrigatoriamente de usar máscara, estando sujeitos a coimas se não o fizerem, determinou o Governo.

O primeiro-ministro disse que quinta-feira que vai ser obrigatório o uso de máscaras comunitárias em espaços onde exista maior concentração de pessoas, caso dos transportes públicos, dos estabelecimentos comerciais e das escolas.

Continuação do combate à pandemia assegurado por “reserva estratégica” de meios

“Continuamos a ter, em constante preparação, a nossa reserva estratégica, não só de equipamentos de proteção individual, mas também de infraestruturas, de recursos humanos, de meios adequados a responder adequadamente a um eventual crescimento do surto epidémico”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Relativamente ao crescimento da pandemia em Portugal, “neste momento, parece continuar a ter números que ainda estão acima daqueles que desejaríamos, mas que estão muito mais controlados do que estavam, por exemplo, há 15 dias”, indicou a ministra da Saúde.

Generalização de testes rápidos em estudo pelo ministério da Saúde

“No ministério da Saúde temos estado, em colaboração com as Administrações Regionais de Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e o Infarmed, a trabalhar nestas matérias e nos critérios para distribuição de testes rápidos [diagnóstico em cerca de 50 minutos], que no contexto de retoma de atividade assistencial não covid e da sua intensificação, são particularmente relevantes”, afirmou Marta Temido.

Na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica no país, a ministra observou que esses “testes mais rápidos” tem estado a ser disponibilizados “em função das necessidades dos hospitais” e, numa primeira fase, chegaram aos hospitais do Norte.

Marta Temido esclareceu que os testes rápidos foram distribuídos em locais que não tinham outro tipo de diagnóstico, como a Unidade de Saúde Local do Nordeste, mas também no Porto, no Hospital de São João e no Instituto Português de Oncologia (IPO).

Nestes dois casos, explicou, a realização de testes rápidos deveu-se ao facto de “a premência de obter um resultado” ser “relevante para celeridade da atividade”.

A 22 de abril o hospital de São João anunciou ter começado a fazer testes moleculares rápidos de diagnóstico à infeção por covid-19, num esquema de “disponibilidade limitada” e por prioridades definidas.

Aquela unidade de saúde esclareceu estarem em causa “cerca de 50 minutos, a acrescer ao tempo de colheita, transporte, processamento da amostra e validação do resultado”.

O hospital explicava, ainda que o teste seria usado nos doentes dos serviços de urgência (adultos, pediatria ou obstetrícia/ginecologia) que “necessitem de procedimento urgente” ou que tenham “suspeita de infeção” por covid e “critérios de internamento”.

Os rastreios “rápidos” começaram também a ser aplicados a doentes internados “em que surja a suspeita de covid-19” e se “justifique a realização de teste diagnóstico de forma a minimizar o tempo de isolamento de contacto e de gotícula” num “ambiente onde se encontram doentes sem infeção por SARS-CoV-2”.

Portugal regista hoje 1.007 mortos associados à covid-19, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 989 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.351), os dados da DGS revelam que há mais 306 casos do que na quinta-feira, representando uma subida de 1,2%.