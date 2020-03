https://www.facebook.com/direcaogeralsaude/videos/203334537610330/

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, começou por referir o número de internados à data de hoje - 126, dos quais 26 em cuidados intensivos - e as 6 mortes registadas.

"O país está desde a meia noite em estado de emergência o que quer dizer que esta guerra contra o novo coronavírus se faz cada vez mais em dois planos: um primeiro plano de prevenção da escalada do surto, com medidas apertadas de contenção, e um segundo, da resposta à doença com a preparação do sistema de saúde às novas fases da epidemia", afirmou António Sales.

Continuamos a robustecer a resposta do SNS no que toca a equipa, formação e acesso. O centro de contacto SNS continua a ser a porta de entrada dos utentes no circuito Covid - "e como tal continuamos a melhorar a capacidade de resposta", afirmou o secretário de Estado. "É aí que entramos em contacto coma Linha de Atendimento Médico que depois faz o encaminhamento dos casos suspeitos". Reconhecendo que "os tempos de resposta ainda não são os que gostaríamos", António Sales afirmou que continuam a "adaptar e a melhorar" o processo. Segundo adiantou, a Linha de Apoio ao Médico registou "um número recorde de chamadas diárias de 4150 chamadas atendidas com 40 médicos voluntários em atendimento simultâneo".

"É graças a este circuito que tem sido possível evitar uma procura descontrolada dos serviços de urgência", sublinhou.

Sobre os equipamentos, cuja falta tem sido alertada em vários serviços, António Sales disse que há várias