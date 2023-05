A programação inclui ainda teatro de sombras chinesas, visitas a reservas museológicas, diversos ‘workshops’ e debates, com entrada livre nas diferentes instituições abertas na Noite dos Museus, assinalada após horário regular, e no Dia Internacional dos Museus.

No Museu Nacional dos Coches, entre um dia pleno de atividades inclui-se, no sábado, às 19h30, uma visita guiada às coleções do Antigo Picadeiro Real. Ainda neste museu, em Lisboa, no dia 14, entre as 10h e as 13h, está previsto uma concentração de automóveis antigos, na Praça do Museu, e, no dia 18, entre as 10h e as 18h, o ’peddy paper’ “Caça ao Retrato”. No dia 20, entre as 10h e as 12h30, realiza-se uma visita técnica “Conversas em torno da construção de um Coche, apreciado à escala natural 1/1 e reduzida 1/10”.

Outro museu lisboeta, o da Música, na estação do Metropolitano de Alto dos Moinhos, no sábado, às 20h30, realiza-se o espetáculo “A Ópera Italiana no Salão de Câmara”, por Yuri Marchese, na guitarra clássica, e Taíssa Poliakova Marchese, em piano. No dia 18, às 18h, realiza-se o concerto “O cravo mitológico”, por Anne Marie Dragosits, no Cravo Taskin, de 1782, classificado como “tesouro nacional”.

O Dia Internacional dos Museus é uma iniciativa do Conselho Internacional dos Museus (ICOM), que se realiza desde 1977.

Esta iniciativa e a da Noite dos Museus “são impulsionadas em Portugal pela DGPC, através de convite junto dos espaços museológicos [integrados na] Rede Portuguesa de Museus para realizarem atividades dirigidas ao público, com uma oferta generalizada que pode ir de concertos, a visitas orientadas e encenadas, espetáculos de teatro e dança, tertúlias e debates”.

“Museus, Sustentabilidade e Bem-estar” foi o tema escolhido pelo ICOM para comemorar este ano o dia dos museus, dado que “são espaços transformadores das sociedades por excelência, com potencial para assegurar a saúde e bem-estar em todas as idades, promovendo sobretudo a saúde mental e combatendo o isolamento social”.

Entre outras atividades, o Palácio da Ajuda, antiga residência régia, no sábado, entre as 19h e as 20h, propõe a recriação histórica “D. Luís: uma visita musical ao Palácio da Ajuda”. No dia dos museus no palácio, de manhã, é proposto um “Encontro de Esgrima n’O Meu Palácio!”.

A DGPC deseja que estas duas datas motivem “fóruns de sensibilização, debate, conhecimento e educação para os assuntos relacionados com o combate às alterações climáticas e para as medidas de prevenção, ação e proteção dos ecossistemas e da biodiversidade”.

No próximo sábado, às 18h, o Museu Nacional do Traje propõe uma visita guiada sob o mote “Reservas: o que escondem os nossos armários…” e, entre as 18h e as 20h30, um ‘workshop’ “sobre as plantas tintureiras do parque do Monteiro-Mor, adstrito ao palácio onde se encontra instalado o museu”.

As diferentes atividades dos monumentos, palácios e museus sob a tutela da DGPC para a Noite Europeia dos Museus e o Dia Internacional dos Museus, respetivamente dias 13 e 18 de maio, estão na plataforma ‘online’ Dia Internacional dos Museus | DIM (patrimoniocultural.pt).

Na Noite Europeia, no próximo sábado, os museus, monumentos e palácios tutelados pela DGPC, terão entrada gratuita no horário pós-encerramento.

Estarão, porém, encerrados nesta ocasião, os mosteiros da Batalha, de Alcobaça e o dos Jerónimos, em Lisboa, assim como os museus nacionais de Arqueologia e de Arte Contemporânea, na capital, o Museu Monográfico de Conimbriga, em Condeixa-a-Velha (Coimbra), o Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche (Leiria), e também o Panteão Nacional e a Torre de Belém, em Lisboa.

No Dia Internacional dos Museus, o Museu Nacional Resistência e Liberdade estará também encerrado. As entradas são gratuitas, no dia 18, em todos os outros museus da Rede Portuguesa de Museus.