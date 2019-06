"É a primeira vez que a Diocese de Viana do Castelo promove uma formação nesta área. Que tenhamos conhecimento, no país, é também uma iniciativa inédita", disse hoje à Lusa o padre Renato Oliveira do secretariado diocesano para a comunicação social.

A diocese de Viana do Castelo, fundada através de uma bula do beato Paulo VI, publicada a 3 de novembro de 1977, abrange os dez concelhos do Alto Minho.

Renato Oliveira explicou que a iniciativa, promovida pelo secretariado diocesano de Liturgia, surgiu da necessidade de "estabelecer regras de convivência entre sacerdotes e fotógrafos durante as liturgias".

"O que se pretende é dar orientações como os fotógrafos se devem posicionar e movimentar durante as celebrações, como casamentos e batizados. Para que isso aconteça é preciso explicar o sentido da liturgia de modo a que o respeito pelo desempenho de cada um seja mútuo e sem perturbações", especificou.

Renato Oliveira adiantou que atualmente há cada vez mais câmaras e telemóveis durante as celebrações religiosas, impondo-se um "alerta a fotógrafos e sacerdotes para evitar reclamações de ambas as partes".