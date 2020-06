Por essa razão, reforçou, o país decidiu voltar a fortalecer o seu programa nuclear “para lidar com as constantes ameaças de guerra nuclear dos Estados Unidos”.

“Os Estados Unidos dizem-se defensores de melhores relações, mas na verdade estão empenhados em agravar a situação”, apontou. “Como resultado, a península coreana tornou-se no lugar mais perigoso do mundo, sob constante ameaça do fantasma da guerra nuclear”, frisou.

No final de janeiro, a Coreia do Norte ameaçou acelerar o seu programa de armamento nuclear e procurar “novos caminhos” para defender os seus interesses, perante o impasse nas negociações com os Estados Unidos.

Os EUA exigem que a Coreia do Norte renuncie imediatamente a todo o seu arsenal nuclear, enquanto Pyongyang pede para que seja levantada parte das sanções económicas internacionais, num impasse negocial que dura há vários meses.