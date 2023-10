Entre hoje e segunda-feira, os dirigentes da bancada socialista vão estar em Ponte de Sor, Portalegre, Campo Maior e Sousel, com reuniões que vão abranger assuntos desde a competitividade industrial, os cuidados paliativos, os investimentos em património da justiça, a pecuária e as energias renováveis.

“Esta é uma iniciativa que fazemos entre jornadas parlamentares e em que procuramos fazer sair a bancada de São Bento e estarmos mais próximos das realidades locais”, declarou aos jornalistas o presidente do Grupo Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.

Hoje, primeiro dia, em Ponte de Sor, município que tem feito uma aposta no setor aeronáutico, estará em destaque o tema do desenvolvimento do programa Agendas Mobilizadoras.

“Há grandes empresas portuguesas com investimos no setor aeronáutico. Ponte de Sor, apesar de estar no interior, tem estado a desenvolver um cluster interessante”, observou o líder da bancada socialista, avançando com um exemplo para contrariar a tese de que o interior seja um fator de base nocivo em matéria de competitividade empresarial.

Os dirigentes da bancada do PS visitam depois o Hospital de Portalegre, que, de acordo com os socialistas, tem dado atenção à área dos cuidados paliativos.

“O Grupo Parlamentar do PS elege uma causa por sessão legislativa. Na sessão legislativa anterior foi o combate à violência doméstica e, agora, será o envelhecimento digno. Durante a atual sessão legislativa, vamos apostar e dar visibilidade a questões sobre o envelhecimento, que marcam as nossas sociedades”, declarou Eurico Brilhante Dias.

Também no que respeita à capital de distrito, o PS apresentou no final desta semana um projeto de resolução sobre o Tribunal de Portalegre.

“Precisa de requalificação e de ampliação. É um património nobre e muito bem localizado na cidade. Recomendamos ao Governo a sua rápida requalificação e, no quadro orçamental, lutaremos para que o Tribunal de Portalegre esteja entre as prioridades de investimento no setor da justiça”, reforçou Eurico Brilhante Dias.

Após Portalegre, a direção do Grupo Parlamentar do PS irá a Campo Maior, onde terá uma reunião com o presidente da Câmara, Luís Rosinha, e autarcas do município, e fará uma visita à Delta.

“É um ano particularmente importante para estarmos na Delta”, justificou Eurico Brilhante Dias, antes de fazer uma alusão ao falecido “ilustre militantes socialista” e fundador desta empresa, o comendador Rui Nabeiro.

A seguir, no concelho de Sousel, a agenda dos dirigentes da bancada socialista será dedicada às questões do setor primário.

“Faremos uma visita a uma empresa do setor pecuário que emprega mais de 200 pessoas, sobretudo jovens, e que, ao mesmo tempo, tem vindo a aproveitar a sua atividade pecuária para a produção de energia renovável”, apontou.

Ao longo dos dois dias de reuniões, o presidente do Grupo Parlamentar do PS defende que os seus deputados “vão ouvir”.

“Vamos ouvir para produzir melhores políticas e para termos melhores iniciativas”, acrescentou.

Liderada por Eurico Brilhante Dias, são vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PS Rui Lage, Ricardo Pinheiro, Berta Nunes, Susana Amador, Porfírio Silva, Carlos Pereira, Francisco César, Jamila Madeira, João Torres (secretário-geral adjunto deste partido), Maria Antónia Almeida Santos, Pedro Delgado Alves e Rosário Gamboa.

São ainda vice-presidentes da bancada do PS, por inerência, Miguel Costa Matos (JS) e Patrícia Faro (Mulheres Socialistas).